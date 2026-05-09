Allegri | Voglio restare al Milan il più a lungo possibile Champions il destino è nelle nostre mani

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Milan ha dichiarato di voler rimanere in squadra il più a lungo possibile, sottolineando che la qualificazione in Champions League dipende dalle proprie prestazioni. Alla vigilia della partita contro l’Atalanta, ha chiesto ai giocatori di mantenere alta l’energia e di trasmettere positività, senza parlare di obiettivi specifici o di altro. Ha commentato anche sulla possibilità di raggiungere i risultati desiderati attraverso il lavoro di squadra.

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Il momento è delicato, a causa degli sprechi delle ultime settimane. Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'Atalanta, non si nasconde e fa un appello all'unità collettiva: "Fino ad ora i tifosi sono solo da ringraziare. Ci sono sempre stati vicini, abbiamo sempre sentito il loro supporto. Lo faranno anche domani sera, è un momento importante e decisivo della stagione. Sarà una partita complicata. Abbiamo fatto una buona settimana di lavori. Dobbiamo cercare di tornare alla vittoria, che in casa manca da un po’ di tempo. A livello dirigenziale, al di là dai confronti e delle riunioni dove ognuno dice la sua e magari non sempre si è d’accordo, c’è l’obiettivo comune per andare in Champions.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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