Il Consiglio dei ministri ha approvato una normativa sull’intelligenza artificiale, che introduce due decreti legislativi. La legge mira a regolamentare l’uso dell’IA, garantendo un quadro normativo organico. La normativa è in fase preliminare e si basa sulla legge n. 124. La procedura prevede l’adozione di decreti legislativi per definire le modalità di applicazione delle nuove regole. La normativa riguarda aspetti tecnici e di sicurezza legati allo sviluppo e all’impiego dell’IA.

Dare organicità. È questo il senso della normativa sull’intelligenza artificiale approvata dal Consiglio dei ministri, che ha dato il lasciapassare – in via preliminare – a due decreti legislativi per concretizzare quanto affermato nella legge n. 132 dello scorso anno. “È un provvedimento complesso, che richiama la competenza di più di metà del governo”, afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, durante la conferenza stampa post consiglio. “L’Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina normativa nazionale organica”, rivendica. Sul tema, il resto d’Europa appare “meno avanzato rispetto a noi”. Ora la palla passa alle commissioni parlamentari, alla conferenza delle regioni e ad “alcune autorità di garanzia”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Cdm approva la normativa sull’IA. Ecco cosa prevede

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