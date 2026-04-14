Settimana corta scuola 2026 2027 addio al sabato | novità e cosa prevede davvero la normativa

Negli ultimi mesi si è parlato spesso di una possibile settimana scolastica ridotta e dell'eliminazione del sabato come giorno di lezione, ipotesi che riguarda il calendario delle scuole per l'anno 20262027. La discussione si concentra sulle modifiche alle attività settimanali e sulle modalità di organizzazione didattica, con particolare attenzione alle nuove normative che regolano il calendario scolastico. Al momento, non ci sono ancora decisioni ufficiali definitive in merito.

Negli ultimi mesi si è tornato a parlare con insistenza della cosiddetta “settimana corta” nelle scuole italiane, spesso accompagnata dall’idea che il sabato stia per essere eliminato in modo generalizzato. Allo stato attuale, nonostante una tendenza marcata da parte di molti istituti a eliminare il sabato dal punto di vista scolastico, non esiste alcuna riforma nazionale né regionale che modifichi l’articolazione settimanale delle lezioni. La distribuzione dell’orario scolastico rientra infatti nell’ambito dell’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, prevista dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che disciplina l’autonomia didattica e organizzativa delle scuole.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Settimana corta scuola 2026/2027, addio al sabato: novità e cosa prevede davvero la normativa Iscrizioni scuola 2026-2027, proroga al 21 febbraio anche per il maltempo: una settimana in più per presentare la domandaCi sarà una settimana in più per presentare le domande di iscrizione alle classi prime per l’anno scolastico 2026-2027. Leggi anche: Normativa sui mutui, cosa prevede: perché le banche non possono cambiare i tassi