Un arbitro somalo è stato respinto dagli Stati Uniti, ma non si tratta di un caso isolato. Diversi giocatori e professionisti del settore hanno incontrato difficoltà alla frontiera, spesso a causa di restrizioni sui visti o controlli sui documenti. Le autorità di frontiera hanno verificato le identità e le qualifiche di molte persone coinvolte nel calcio, impedendo l’ingresso a alcuni. La situazione si ripete in più occasioni, creando disagi e ritardi per chi si sposta per eventi sportivi.

Sono diversi i giocatori e gli addetti ai lavori che stanno avendo problemi alla frontiera, un giorno prima dell'inizio dei Mondiali Mercoledì Omar Artan, l’arbitro somalo che avrebbe dovuto dirigere alcune partite dei prossimi Mondiali di calcio, è tornato in Somalia dopo essere stato interrogato per 11 ore e poi respinto all’aeroporto di Miami, negli Stati Uniti. Artan sarebbe stato il primo cittadino somalo ad arbitrare le partite dei Mondiali, e nonostante le persone provenienti dal suo paese normalmente non possano entrare negli Stati Uniti sembrava che per lui fosse stata fatta un’eccezione, anche per via di un visto diplomatico rilasciatogli dal suo governo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il caso dell’arbitro somalo respinto dagli Stati Uniti non è isolato

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Bombe su Tiro (e non solo). Il mistero Ercolini. Larbitro somalo respinto | GIORNO PER GIORNO 10/06

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