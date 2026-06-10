Mondiale 2026 l’arbitro somalo torna a casa dopo il visto negato negli Stati Uniti

L’arbitro somalo Omar Artan è stato rimandato in Somalia dopo che gli è stato negato il visto per entrare negli Stati Uniti, dove avrebbe partecipato come arbitro ai Mondiali di calcio 2026.

L’arbitro somalo Omar Artan è tornato a Mogadiscio dopo che gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto arbitrare ai Mondiali di calcio 2026. “Non dobbiamo mai scoraggiarci. I giovani non devono perdere la speranza. Sono ancora pronto a continuare il mio percorso nonostante queste difficoltà”, afferma l’arbitro di calcio somalo Omar Artan, che è tornato a casa accolto come un eroe (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

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Mondiali, l'arbitro somalo torna a casa dopo il visto negato negli Stati Uniti

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