Mondiale 2026 l’arbitro somalo torna a casa dopo il visto negato negli Stati Uniti

Da panorama.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’arbitro somalo Omar Artan è stato rimandato in Somalia dopo che gli è stato negato il visto per entrare negli Stati Uniti, dove avrebbe partecipato come arbitro ai Mondiali di calcio 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’arbitro somalo Omar Artan è tornato a Mogadiscio dopo che gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto arbitrare ai Mondiali di calcio 2026. “Non dobbiamo mai scoraggiarci. I giovani non devono perdere la speranza. Sono ancora pronto a continuare il mio percorso nonostante queste difficoltà”, afferma l’arbitro di calcio somalo Omar Artan, che è tornato a casa accolto come un eroe (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

mondiale 2026 l8217arbitro somalo torna a casa dopo il visto negato negli stati uniti
© Panorama.it - Mondiale 2026, l’arbitro somalo torna a casa dopo il visto negato negli Stati Uniti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mondiali, l'arbitro somalo torna a casa dopo il visto negato negli Stati Uniti

Video Mondiali, l'arbitro somalo torna a casa dopo il visto negato negli Stati Uniti

Notizie e thread social correlati

L’arbitro somalo della Coppa del Mondo Artan parla dopo che gli è stato negato l’ingresso negli Stati UnitiL’arbitro somalo della Coppa del Mondo ha dichiarato di avergli negato l’ingresso negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti negano l’ingresso a un arbitro somalo selezionato per i Mondiali di calcio: “Era in possesso di un visto regolare”Un arbitro somalo di 34 anni, selezionato per i Mondiali di calcio, non potrà partecipare alla competizione perché gli è stato negato l’ingresso...

Temi più discussi: L’arbitro somalo a cui è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti non parteciperà ai Mondiali; Mi hanno interrogato per tutta la notte e poi messo in cella. I Mondiali erano il mio sogno; Cartellino rosso di Trump, arbitro somalo espulso dai Mondiali 2026: il caso; L'arbitro Omar Artan è stato escluso dal Mondiale.

stati uniti mondiale 2026 l arbitroMondiale 2026, l’arbitro somalo torna a casa dopo il visto negato negli Stati UnitiL'arbitro somalo Omar Artan è tornato a Mogadiscio dopo che gli è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto arbitrare ai Mondiali di ... panorama.it

stati uniti mondiale 2026 l arbitroMondiali 2026, arbitro somalo Artan respinto dagli Stati Uniti: cosa è successoL'arbitro somalo Omar Artan non parteciperà ai Mondiali 2026. Gli Stati Uniti gli hanno negato l'ingresso nel Paese al suo arrivo a Miami, dove era atterrato ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web