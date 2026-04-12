Le borse in rafia, tradizionalmente associate alle spiagge, sono diventate protagoniste delle passerelle della stagione Primavera-Estate 2026, segnando un nuovo trend nel mondo degli accessori. Ora vengono presentate come un elemento di stile anche nelle città, spostandosi oltre il loro contesto di origine. Questa trasformazione si riflette nelle collezioni di numerosi designer, che hanno integrato la rafia nelle loro proposte per la stagione calda.

Le passerelle della stagione Primavera-Estate 2026 sanciscono un mutamento radicale nel settore degli accessori: la borsa in rafia abbandona definitivamente il perimetro delle località balneari per colonizzare i centri urbani. Grazie a una metamorfosi che punta su strutture architettoniche inedite e dettagli preziosi, l’intreccio naturale si trasforma in un elemento centrale del look metropolitano. Dalla sabbia al cemento: l’evoluzione materica delle grandi firme. Il passaggio dell’intreccio dal bagnasciuga ai marciapiedi delle metropoli non è solo un cambio di scenario, ma una vera evoluzione estetica. Chanel guida questa trasformazione nobilitando una materia tradizionalmente grezza attraverso l’inserimento di elementi di lusso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borse in rafia: la rivoluzione chic che conquista le città

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