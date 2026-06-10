Centinaia di persone si sono mobilitate a Perugia dopo che il proprietario di un cane si è ammalato, lasciando l’animale senza assistenza. L’appello condiviso sui social ha portato a donazioni di acqua, crocchette e altri aiuti sia per il cane che per l’anziano proprietario. La vicenda ha suscitato una forte partecipazione tra i cittadini, che hanno organizzato una serie di sostegni concreti per assistere entrambi.

Centinaia di persone rispondono all’appello social: acqua, crocchette e aiuti anche per l’anziano proprietario. Basta un post pubblicato sui social per mettere in moto un’intera città. Al centro della storia c’è Francesco, il cane diventato negli anni una vera mascotte del centro storico di Perugia, conosciuto da commercianti, residenti e passanti tra corso Vannucci, Porta Sole e via Bartolo. Questa volta, però, non è lui a fare compagnia agli altri. È Perugia che ha deciso di stringersi attorno a lui e al suo anziano proprietario, alle prese con problemi di salute che gli impediscono perfino di uscire per fare la spesa. L’appello che ha commosso la città. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Il cane Francesco commuove Perugia: il padrone si ammala e la città si mobilita per aiutarli

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