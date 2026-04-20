Uboldo cane aggredito da pitbull | si cerca il padrone

A Uboldo si sta cercando di identificare il proprietario di un cane che è stato aggredito da un pitbull. Un testimone ha riferito che l’uomo responsabile si è allontanato senza assumersi le proprie responsabilità, lasciando il meticcio di quattro anni in condizioni gravi. La proprietaria del cane, Melissa Raspa, ha dichiarato che il suo animale ha rischiato di perdere la vita nell’attacco. La polizia sta raccogliendo testimonianze per chiarire l’accaduto.

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ULTIM'ORA PITBULL ATTACCA IL PROPRIETARIO IN CASA: LA MOGLIE LO UCCIDE A COLTELLATE - CAPENA

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