Cane morde un ragazzo a Barcola il padrone si dà alla fuga
Un ragazzo è stato morso da un cane mentre camminava nella pineta di Barcola. L’incidente è avvenuto dietro al Barachin, dove il giovane ha sentito un dolore intenso alla gamba. Il proprietario del cane si è allontanato subito dopo l’accaduto, senza prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i servizi sanitari per le cure. La polizia ha avviato le indagini per identificare il proprietario e verificare le circostanze dell’episodio.
Stava camminando per la pineta quando, arrivato dietro al Barachin de Barcola, ha sentito un dolore lancinante alla gamba. È la ricostruzione che i testimoni danno di quanto accaduto oggi pomeriggio, 23 maggio, a un ragazzo sulla trentina, che non si sarebbe accorto di nulla fino a quando non è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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