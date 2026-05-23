Cane morde un ragazzo a Barcola il padrone si dà alla fuga

Notizia in breve

Un ragazzo è stato morso da un cane mentre camminava nella pineta di Barcola. L’incidente è avvenuto dietro al Barachin, dove il giovane ha sentito un dolore intenso alla gamba. Il proprietario del cane si è allontanato subito dopo l’accaduto, senza prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i servizi sanitari per le cure. La polizia ha avviato le indagini per identificare il proprietario e verificare le circostanze dell’episodio.