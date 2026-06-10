Il calciatore vuole il Napoli | Spinge per giocare nello stadio intitolato a Maradona

Exequiel Zeballos ha espresso il desiderio di trasferirsi al Napoli e di giocare nello stadio dedicato a Maradona. Il calciatore ha comunicato pubblicamente questa intenzione, senza tuttavia confermare trattative in corso. La sua richiesta è stata resa nota attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla situazione contrattuale o sui passaggi successivi. Attualmente, non ci sono conferme di accordi tra il calciatore e il club partenopeo.

Exequiel Zeballos ha manifestato la volontà di trasferirsi al Napoli e giocare nello stadio del Maradona. L’esterno offensivo argentino del Boca Juniors punta alla Serie A e vede gli azzurri come destinazione ideale per il suo salto in Europa. Zeballos e il fascino del Napoli: velocità e dribbling per la difesa azzurra. Il giocatore argentino è affascinato dalla storia del club partenopeo e dal mito di Diego Armando Maradona. Come rivela la Gazzetta dello Sport, “ Zeballos spinge per poter giocare nello stadio intitolato al mito Maradona: velocità, dribbling, sfrontatezza, qualità che lo rendono perfetto per i sogni dei napoletani “. Le caratteristiche tecniche del talento del Boca corrispondono perfettamente al profilo ricercato da De Laurentiis per rinnovare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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