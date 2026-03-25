Il 26 maggio 2026 alle 20:30, lo Stadio Diego Armando Maradona riaprirà al pubblico. In quella occasione, il calciatore belga tornerà a giocare in un match che si svolgerà nella città di Napoli. La partita si terrà nel contesto della riapertura dello stadio, che aveva subito lavori di restauro. L’evento attirerà numerosi tifosi e appassionati di calcio.

Il cuore di Napoli torna a battere per Dries Mertens. Il 26 maggio 2026, alle ore 20:30, lo Stadio Maradona riaprirà le sue porte a uno dei figli adottivi più amati della città, per una serata che si preannuncia carica di emozione, ricordi e senso di appartenenza. Non sarà una partita qualunque, ma un ritorno simbolico, quasi romantico, quello di Mertens sul prato che lo ha consacrato come il miglior marcatore della storia del Napoli. “Casa mia”, l’ha definita ancora una volta, confermando un legame che va ben oltre il calcio giocato. Un rapporto viscerale, costruito negli anni a suon di gol, sorrisi e momenti condivisi con un popolo che non ha mai smesso di considerarlo uno di famiglia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, Dries Mertens tornerà a giocare allo Stadio Diego Armando Maradona

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli-Verona, la diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona

Leggi anche: Assessora Armato: «I 100 anni del Calcio Napoli sono stati celebrati con 10.100 visitatori allo Stadio Diego Armando Maradona per le Giornate FAI di primavera

Contenuti e approfondimenti su Dries Mertens

Temi più discussi: Claudio D'Amato; Mertens tornato a Napoli: video sul Golfo insieme al figlio; L'ANNUNCIO - Legends Napoli, Mertens all'evento Una notte da Leoni: Al Maradona per salutarvi, qui sono diventato uno di voi; Chi è stato il più grande calciatore del Napoli oltre Maradona?.

Napoli, Dries Mertens tornerà a giocare allo Stadio Diego Armando MaradonaIl cuore di Napoli torna a battere per Dries Mertens. Il 26 maggio 2026, alle ore 20:30, lo Stadio Maradona riaprirà le sue porte a uno dei ... msn.com

Mertens torna a Napoli, in campo al Maradona: A casa mia, per salutarvi tutti! | FOTOUltime notizie calcio Napoli - Manca sempre meno alla Notte dei Leoni, evento benefico che si terrà allo stadio Maradona di Fuorigrotta a fine maggio. L'associazione Napoli Legends ha comunicato sui ... msn.com

Dries Mertens torna in campo al Maradona a Napoli: "A casa mia, per salutarvi tutti!" Ecco quando https://bit.ly/4bKPzKK - facebook.com facebook

« Top Score Goals Ever » avec le #Napoli Capocannoniere Dries #Mertens avec 148 goals x.com