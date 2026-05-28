Sequestrato punto di ristoro nello stadio Maradona indagato De Laurentiis per abuso edilizio

Notizia in breve

La Polizia Locale ha sequestrato una struttura in costruzione nella tribuna dello stadio Maradona di Fuorigrotta, destinata a diventare un punto ristoro. La struttura è considerata abusiva dal giudice e il sequestro è stato eseguito durante i lavori di costruzione. Il presidente della società coinvolta è indagato per abuso edilizio.