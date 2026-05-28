Sequestrato punto di ristoro nello stadio Maradona indagato De Laurentiis per abuso edilizio
La Polizia Locale ha sequestrato una struttura in costruzione nella tribuna dello stadio Maradona di Fuorigrotta, destinata a diventare un punto ristoro. La struttura è considerata abusiva dal giudice e il sequestro è stato eseguito durante i lavori di costruzione. Il presidente della società coinvolta è indagato per abuso edilizio.
La Polizia Locale ha sequestrato una struttura in costruzione nella tribuna nello stadio Maradona di Fuorigrotta: sarebbe diventato un punto ristoro, ma per il giudice è abusiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
VIDEO NM - Napoli-Juventus, ecco i tifosi allesterno dello Stadio Maradona
Notizie e thread social correlati
De Laurentiis indagato per abuso edilizio al MaradonaDe Laurentiis è stato indagato per abuso edilizio in relazione ai lavori allo stadio Maradona.
Napoli, De Laurentiis indagato per punto ristoro abusivo al MaradonaLa Polizia locale di Napoli ha sequestrato una struttura all’interno dello Stadio Maradona, sulla tribuna autorità.
Temi più discussi: Stadio Maradona, De Laurentiis indagato per un punto ristoro abusivo; Stazione, sequestrato il chiosco del kebab: il titolare annuncia battaglia legale; Ardea, in manette i baby pusher di hashish e cocaina. Sequestrato un arsenale domestico; De Laurentiis indagato per un punto ristoro abusivo al Maradona: convalida del giudice e sequestro.
La Polizia Locale ha sequestrato una struttura in costruzione nella tribuna nello stadio Maradona di Fuorigrotta: sarebbe diventato un punto ristoro, ma per il giudice è abusiva facebook
Abuso edilizio al Maradona, indagato De Laurentiis: sequestrato un punto ristoro in tribunaSotto sequestro un'area di 150 metri quadrati nella Tribuna Autorità dello stadio. Il club esibisce una delibera comunale sul canone d'affitto, ma per Palazzo San Giacomo mancava il permesso di ... cronachedellacampania.it
Nuovo punto ristoro al Maradona, la Polizia ferma tutto. De Laurentiis indagatoLa Polizia Municipale ha sequestrato la struttura per mancanza di licenze. Il punto ristoro all'interno del Maradona non era in regola. Lavori in corso allo stadio Diego Armando Maradona per la ... areanapoli.it