Carraro LAB ha sviluppato una piattaforma per la formazione obbligatoria all’IA prevista dall’Art4 dell’AI Act
Carraro LAB ha creato una piattaforma dedicata alla formazione obbligatoria sull’Intelligenza Artificiale prevista dall’Articolo 4 del regolamento europeo. Questa norma richiede che tutti gli utilizzatori di applicazioni di intelligenza artificiale in Europa seguano un percorso di formazione specifico, chiamato AI Literacy, per sviluppare una maggiore consapevolezza nell’uso di queste tecnologie.
L’articolo 4 dell’AI Act Europeo prescrive la formazione obbligatoria all’uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale, definita AI Literacy, per tutti gli utilizzatori (detti deployer) di applicazioni IA in Europa. Questo obbligo riguarda non solo le aziende ma anche gli enti pubblici e quindi le scuole. Anche se il recente bando (DM 219) per la formazione all’IA e. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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