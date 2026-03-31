AI Literacy | la scuola assolverà l’obbligo di formazione all’IA previsto dall’AI Act?

L'articolo 4 dell'AI Act europeo stabilisce che tutti gli utilizzatori di applicazioni di intelligenza artificiale devono ricevere una formazione obbligatoria chiamata AI Literacy. La normativa si applica a chi deploya soluzioni di IA sul territorio europeo, imponendo programmi di formazione specifici. Resta da vedere se il sistema scolastico sarà in grado di assolvere a questo obbligo, secondo le disposizioni previste dalla legge.

L’articolo 4 dell’AI Act Europeo prescrive la formazione obbligatoria all’uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale, definita AI Literacy, per tutti gli utilizzatori (detti deployer) di applicazioni IA in Europa. Questo obbligo riguarda non solo le aziende ma anche gli enti pubblici e quindi le scuole. Anche se il recente bando (DM 219) per la formazione all’IA e. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

AI, l’Europa corregge il tiro: rinvio sull'”AI Act”, più tempo alle imprese e stop immediato ai deepfake sessuali. I dati del riassettoL’Unione europea interviene ancora sull’intelligenza artificiale, ma questa volta lo fa rallentando.

IA e scuola primaria, dall’Autorità garante un libro-gioco per educare ai rischi e alle opportunità. Domande dal 18 marzo al 25 maggio Un progetto di pre-alfabetizzazione all’intelligenza artificiale rivolto alla scuola primaria.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Progetto AI-DL; Scuola, media literacy in alternativa all'ora di religione; La didattica dei dati: perché la scuola deve insegnare a leggere algoritmi e informazioni; IL SOLE 24 ORE * SCUOLA: SCUOLA, MEDIA LITERACY IN ALTERNATIVA ALL'ORA DI RELIGIONE.

Scuola, media literacy in alternativa all'ora di religioneInserire strutturalmente l'alfabetizzazione mediatica nei programmi scolastici, è una delle richieste che gli studenti di tre scuole superiori dell'area metropolitana di Genova hanno portato direttame ... ilsole24ore.com

AI Literacy, a scuola di futuroL’intelligenza artificiale non è più una promessa. È già una presenza, e sempre più pervasiva. Eppure, la vera partita si gioca, paradossalmente, non tanto sulla tecnologia quanto sulla cultura. milanofinanza.it

Scuola, media literacy in alternativa all'ora di religione x.com

Nasce SciLit: Scientific Literacy as a Catalyst for Change Scopri il progetto europeo, gratuito per tutti i fruitori, di cui il CICAP è partner! - facebook.com facebook