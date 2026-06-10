IA salute e disuguaglianze Il nodo dell’equità nell’era degli algoritmi

L’intelligenza artificiale in sanità promette di migliorare diagnosi e trattamenti, ma solleva anche questioni di equità. Le disuguaglianze nell’accesso alle tecnologie e ai servizi sanitari potrebbero accentuarsi, creando disparità tra diverse popolazioni e aree geografiche. La discussione si concentra su come garantire che gli avanzamenti tecnologici siano distribuiti in modo equo, evitando che i benefici siano riservati a pochi. La questione dell’equità rimane centrale nel dibattito sull’uso dell’IA in ambito sanitario.

Fra le molte promesse dell’intelligenza artificiale applicata alla sanità c’è quella di ampliare l’accesso alle cure, migliorare l’accuratezza delle diagnosi, supportare la ricerca clinica, personalizzare i percorsi terapeutici e alleggerire il carico amministrativo che oggi grava sui professionisti. Ma accanto alle opportunità emergono anche interrogativi tutt’altro che secondari. Cosa accade se gli algoritmi vengono addestrati su dati incompleti? Se alcune categorie di pazienti risultano sottorappresentate? Se il divario digitale impedisce a una parte della popolazione di beneficiare dell’innovazione? E ancora: l’intelligenza artificiale... 🔗 Leggi su Formiche.net

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