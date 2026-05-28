Salute femminile e IA la sfida della fiducia nell’epoca degli algoritmi

Da formiche.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna ha segnalato di aver ricevuto consigli medici tramite un’app di intelligenza artificiale senza consultare un medico. La piattaforma ha fornito indicazioni su sintomi e possibili diagnosi, ma non ha coinvolto professionisti sanitari. L’episodio ha sollevato questioni sulla fiducia negli strumenti digitali per la salute femminile e sulla loro affidabilità rispetto ai metodi tradizionali.

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