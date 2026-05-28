Salute femminile e IA la sfida della fiducia nell’epoca degli algoritmi
Una donna ha segnalato di aver ricevuto consigli medici tramite un’app di intelligenza artificiale senza consultare un medico. La piattaforma ha fornito indicazioni su sintomi e possibili diagnosi, ma non ha coinvolto professionisti sanitari. L’episodio ha sollevato questioni sulla fiducia negli strumenti digitali per la salute femminile e sulla loro affidabilità rispetto ai metodi tradizionali.
Nel Fedro, Platone affida a Socrate una riflessione che oggi suona sorprendentemente contemporanea: nessun medico può curare davvero il corpo senza comprenderne la natura profonda. La medicina, suggerisce, non è soltanto tecnica. È conoscenza della persona. A distanza di oltre duemila anni, quella domanda riemerge in una forma nuova e urgente. Perché cosa accade quando la cura passa anche attraverso algoritmi, piattaforme digitali e sistemi di intelligenza artificiale? E soprattutto: chi rischia di restare escluso se la capacità di comprendere la salute – la cosiddetta health literacy – non cresce insieme alla tecnologia? Non è un caso che... 🔗 Leggi su Formiche.net
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