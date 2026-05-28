Una donna ha segnalato di aver ricevuto consigli medici tramite un’app di intelligenza artificiale senza consultare un medico. La piattaforma ha fornito indicazioni su sintomi e possibili diagnosi, ma non ha coinvolto professionisti sanitari. L’episodio ha sollevato questioni sulla fiducia negli strumenti digitali per la salute femminile e sulla loro affidabilità rispetto ai metodi tradizionali.

Nel Fedro, Platone affida a Socrate una riflessione che oggi suona sorprendentemente contemporanea: nessun medico può curare davvero il corpo senza comprenderne la natura profonda. La medicina, suggerisce, non è soltanto tecnica. È conoscenza della persona. A distanza di oltre duemila anni, quella domanda riemerge in una forma nuova e urgente. Perché cosa accade quando la cura passa anche attraverso algoritmi, piattaforme digitali e sistemi di intelligenza artificiale? E soprattutto: chi rischia di restare escluso se la capacità di comprendere la salute – la cosiddetta health literacy – non cresce insieme alla tecnologia? Non è un caso che... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Salute femminile e IA, la sfida della fiducia nell’epoca degli algoritmi

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