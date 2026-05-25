ROMA - Martedì 26 maggio, a partire dalle ore 16, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno "Sinergie per l'apprendimento - Il valore della relazione nell'era degli algoritmi". Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Sinergie per l’apprendimento – Il valore della relazione nell’era degli algoritmi”, convegno con Costa

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