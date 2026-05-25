Sinergie per l’apprendimento – Il valore della relazione nell’era degli algoritmi convegno con Costa
Martedì 26 maggio alle 16, si terrà presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto il convegno intitolato “Sinergie per l’apprendimento – Il valore della relazione nell’era degli algoritmi”. L’evento si concentrerà sull’importanza delle relazioni nell’educazione, in un contesto dominato dall’uso crescente degli algoritmi. Parteciperanno esperti del settore, che discuteranno di come le interazioni umane possano integrare le tecnologie digitali nel processo di apprendimento.
ROMA - Martedì 26 maggio, a partire dalle ore 16, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno "Sinergie per l'apprendimento - Il valore della relazione nell'era degli algoritmi". Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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Martedì 26 maggio alle ore 16:00, presso la Sala del Refettorio – Camera dei Deputati , si terrà il convegno Sinergie per l’apprendimento – Il valore della relazione nell’era degli algoritmi. In un tempo in cui i giovani crescono dentro ecosistemi educativi fra facebook
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