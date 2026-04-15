Sicurezza urbana i sindaci del centrosinistra chiedono più risorse al governo Salis | Zero investimenti sulle forze di polizia

I sindaci del centrosinistra hanno richiesto al governo maggiori risorse da destinare alla sicurezza urbana. In particolare, si chiede un aumento degli investimenti per le forze di polizia e un miglior coordinamento tra le amministrazioni locali e lo Stato. Durante le discussioni, è stato anche avanzato il bisogno di una riforma della polizia locale. Un rappresentante ha evidenziato come finora siano stati assenti investimenti specifici per le forze di polizia.

Più risorse per le forze dell’ordine, più coordinamento tra Stato e Comuni e una riforma della polizia locale. È questo il messaggio emerso dall’incontro sulla sicurezza urbana ospitato a Palazzo Ducale a Genova, promosso dalla sindaca Silvia Salis, con la partecipazione dei sindaci di tre grandi.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sicurezza Bari, il sindaco Leccese sulle spaccate: «Più forze dell'ordine e risorse dal Governo»«Sul fenomeno delle spaccate sono in costante contatto con il Prefetto e il Questore, con cui la collaborazione è continua e leale. Leggi anche: Sicurezza e disagio giovanile, Edoardo Carboni e Giacomo Petrelli (Gd) in coro: «I sindaci chiedano più forze dell'ordine al Governo» Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incontro sul ‘Modello Ferrara’. Duello a distanza tra i sindaci; COMUNE DI GENOVA * : SICUREZZA INTEGRATA NELLE CITTÀ, IL CONVEGNO A PALAZZO DUCALE, PARTECIPANO I SINDACI DI BARI, BOLOGNA E FIRENZE; Bagnoli: botta e risposta fra maggioranza e opposizione sui fondi per la sicurezza urbana; Dalla gestione delle emergenze territoriali, dopo Niscemi, alle tecnologie di videosorveglianza e sicurezza urbana: il 14mo Forum Regionale della Polizia Locale ad Acireale, Gruppo Maggioli. Sicurezza, sindaci uniti a Genova Governo dia più risorse, non decretiGENOVA (ITALPRESS) – Per garantire la sicurezza nelle grandi città servono più risorse e non la creazione di nuovi reati con pene più severe. È l’appello unanime al governo Meloni che arriva da Genova ... italpress.com Sicurezza integrata, sindaci al fronte: Servono risorse, non solo decretiQuattro grandi città italiane unite nel chiedere al Governo più uomini, più mezzi e una vera strategia di sicurezza integrata. Si è svolto questa mattina a Palazzo Ducale il convegno Sicurezza integr ... primocanale.it "Il sistema continua a rincorrere le emergenze senza riuscire a governarle": l'allarme di Franco Gabrielli a Palazzo Ducale alla presenza di sindaci e comandanti delle polizie locali di Bologna, Firenze e Bari per fare il punto sulla sicurezza urbana integrata - facebook.com facebook Mercato Coperto: oltre 50 servizi di sicurezza urbana, condotti anche con le unità cinofili x.com