IA a Benevento | il dibattito su rischi e diritti del lavoro

A Benevento si discute sui rischi legati all’uso dell’intelligenza artificiale, in particolare per il lavoro intellettuale e i consumatori vulnerabili. Si analizzano le possibili trasformazioni nel settore del lavoro a causa dell’automazione degli algoritmi. Inoltre, si evidenziano i pericoli legati alle truffe online che possono colpire chi ha meno strumenti per difendersi. Il dibattito si concentra sulle implicazioni pratiche di queste tecnologie e sui rischi per gli utenti più fragili.

Come cambierà il lavoro intellettuale con l'automazione degli algoritmi?. Quali rischi corrono i consumatori vulnerabili davanti alle truffe digitali?. Chi sarà responsabile delle decisioni prese da una macchina opaca?. Come proteggere i diritti dei lavoratori dall'automazione selvaggia?.? In Breve L'ingegnere Fabio Di Bello analizza l'automazione dei compiti cognitivi e intellettuali.. Marianna Feola e Alberto Lombardi discutono telemedicina e diagnosi assistite.. Pasquale Piantedosi esamina l'AI Act e il rischio opacità algoritmi black box.. Federconsumatori Benevento propone tassazione IA e riduzione orario lavorativo.. L’intelligenza artificiale scuote Benevento: Federconsumatori e CGIL analizzano l’impatto su lavoro e diritti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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