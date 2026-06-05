IA a Benevento | dibattito su diritti e lavoro tra rischi e opportunità

A Benevento si svolge un dibattito su come l'intelligenza artificiale influenzerà i processi produttivi e l’occupazione nel Sannio. Si discute dei possibili cambiamenti nelle modalità di lavoro e delle opportunità offerte dalla tecnologia. Viene anche analizzato quali rischi concreti potrebbero derivare per i lavoratori a causa di decisioni automatizzate e di processi di automazione che potrebbero modificare le attività lavorative tradizionali.

Come cambieranno i processi produttivi e le occupazioni nel Sannio?. Quali rischi concreti corrono i lavoratori con le decisioni automatizzate?. Come garantire la protezione dei dati personali e la trasparenza algoritmica?. Chi controllerà l'impatto dell'automazione sui servizi sanitari locali?.? In Breve Evento presso il Salone CGIL G. Di Vittorio in Via L. Bianchi 9. Incontro programmato per martedì 9 giugno 2026 alle ore 15.00. Analisi impatto IA su servizi sanitari e processi produttivi locali. Focus su trasparenza algoritmi e protezione dati per cittadini del Sannio. Intelligenza Artificiale a Benevento: Federconsumatori e CGIL aprono il dibattito su lavoro e diritti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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