I ritardi nello scrutinio in Perù non sono un caso

Tre giorni dopo il voto in Perù, i risultati dello scrutinio sono ancora in corso e i due candidati principali sono pari. Lo spoglio delle schede elettorali procede lentamente, con molte sezioni ancora da completare. Non sono stati comunicati tempi certi per il completamento del conteggio. La situazione mantiene alta l’attenzione sulla trasparenza e sull’esito delle elezioni presidenziali.

Tre giorni dopo il ballottaggio delle presidenziali i due candidati sono testa a testa e lo spoglio procede a rilento: ci sono dei motivi Il secondo turno delle elezioni presidenziali in Perù si è tenuto domenica 7 giugno, ma la commissione elettorale peruviana ha detto di prevedere che l’annuncio definitivo dei risultati ci sarà solo a metà luglio. La differenza fra i due candidati, Roberto Sánchez di sinistra e Keiko Fujimori di destra, è minima: il primo è in vantaggio di 25mila voti, attorno allo 0,1 per cento, e quindi è ancora impossibile fare previsioni affidabili. La lentezza nello spoglio ha a che fare principalmente con i ricorsi... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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