Sodano è avanti nello scrutinio Alonge | Sia fatta la volontà degli agrigentini

Lo scrutinio delle elezioni è ancora in corso, con Sodano in vantaggio. Un rappresentante ha detto che sono in attesa dei risultati e si mostrano fiduciosi. Ha aggiunto che bisogna mantenere la fiducia, considerando che la campagna elettorale è durata 37 giorni. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di completamento delle operazioni di voto. La situazione resta aperta fino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

“Siamo in attesa, siamo fiduciosi. Bisogna sempre avere fiducia nelle cose. E del resto si tratta di una campagna elettorale iniziata 37 gg fa”. Lo dice ad AgrigentoNotizie il candidato sindaco Dino Alonge. Incalzato sui numeri dei voti e le percentuali che, al momento, sono tutti a favore del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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