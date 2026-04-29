Le elezioni presidenziali in Perù del 12 aprile hanno visto la partecipazione di oltre trenta candidati, mentre lo spoglio dei voti si protrae ancora. I ritardi nel conteggio stanno attirando l’attenzione sull’affidabilità del processo elettorale. Finora, non sono stati comunicati i risultati ufficiali, e le procedure di verifica sono ancora in corso. La situazione mette in luce alcune criticità nel sistema di scrutinio del paese.

La fiesta democrática, come è chiamata in Perù la giornata del voto, di solito è un evento ben organizzato. Ma quando il 12 aprile i cittadini sono andati alle urne, la festa si è trasformata in un fiasco. A Lima i ritardi nella consegna del materiale elettorale hanno provocato lunghe code davanti ai seggi. L’ufficio elettorale nazionale, l’Onpe, ha dichiarato che chi non è riuscito a votare non sarà multato (in Perù il voto è obbligatorio). Questo ha aggiunto la beffa al danno. “Votare dovrebbe essere un diritto”, dice Emilio Rojas, rimasto in fila per ore. Il voto è stato prolungato per altre ventiquattr’ore in circa duecento seggi che non avevano aperto.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I ritardi nel conteggio dei voti in Perù rivelano una democrazia fragile

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