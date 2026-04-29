I ritardi nel conteggio dei voti in Perù rivelano una democrazia fragile
Le elezioni presidenziali in Perù del 12 aprile hanno visto la partecipazione di oltre trenta candidati, mentre lo spoglio dei voti si protrae ancora. I ritardi nel conteggio stanno attirando l’attenzione sull’affidabilità del processo elettorale. Finora, non sono stati comunicati i risultati ufficiali, e le procedure di verifica sono ancora in corso. La situazione mette in luce alcune criticità nel sistema di scrutinio del paese.
La fiesta democrática, come è chiamata in Perù la giornata del voto, di solito è un evento ben organizzato. Ma quando il 12 aprile i cittadini sono andati alle urne, la festa si è trasformata in un fiasco. A Lima i ritardi nella consegna del materiale elettorale hanno provocato lunghe code davanti ai seggi. L’ufficio elettorale nazionale, l’Onpe, ha dichiarato che chi non è riuscito a votare non sarà multato (in Perù il voto è obbligatorio). Questo ha aggiunto la beffa al danno. “Votare dovrebbe essere un diritto”, dice Emilio Rojas, rimasto in fila per ore. Il voto è stato prolungato per altre ventiquattr’ore in circa duecento seggi che non avevano aperto.🔗 Leggi su Internazionale.it
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