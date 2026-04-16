Tutte le incognite dei cantieri ferroviari senza fine | Rfi promette una data entro maggio

Da febbraio 2024 sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria e il raddoppio della linea verso Milano fino a Ponte San Pietro. La ripresa degli interventi, iniziata il 5 febbraio, ha sollevato molte domande sui tempi di completamento, con Rfi che ha annunciato di voler comunicare una data entro il mese di maggio. La situazione rimane comunque complessa, tra varie incognite legate alle fasi di cantiere.

Bergamo. I lavori per la nuova stazione ferroviaria e per il raddoppio della linea verso Milano fino a Ponte San Pietro sono iniziati ufficialmente il 5 febbraio 2024. La previsione iniziale era di 30 mesi di cantiere, con attivazione delle opere entro dicembre 2026. Oggi, a più di due anni di distanza, l’unica certezza rimane il ritardo con cui gli interventi convivono ormai da tempo. Una data certa di chiusura ancora non c’è. Anzi, continua a mancare una previsione realistica dei ritardi accumulati nell’ultimo anno, principalmente a causa della fragilità della filiera degli appaltatori e dalla complessità degli interventi. Ieri, mercoledì 15 aprile, in stazione è stato inaugurato il sottopasso che collega piazzale Marconi con via Gavazzeni.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Calabria: idonei in protesta, Loizzo promette legge entro maggioLa protesta degli idonei calabresi e l’appello di Simona Loizzo La situazione degli idonei calabresi, quei giovani che hanno superato i concorsi... Palazzetto di Tuoro, lavori fermi da un anno. Ma il Comune promette: "Consegna entro maggio"Dopo il sopralluogo della Commissione parlamentare guidata da Alessandro Battilocchio riemergono interrogativi su ritardi, modifiche al progetto e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I negoziati Iran-Usa in Pakistan, tutte le incognite; Crisi Amt, l’assemblea dei soci slitta di un mese: tutte le incognite sul piano di risanamento; Tutte le incognite dei cantieri ferroviari senza fine: Rfi promette una data entro maggio; Le incognite sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran - Pierre Haski. Crisi Amt, l’assemblea dei soci slitta di un mese: tutte le incognite sul piano di risanamentoCrisi Amt, l’assemblea dei soci slitta di un mese: tutte le incognite sul piano di risanamento ... msn.com In Mps e Banco Bpm primo test per la Legge Capitali: ecco tutte le incognite sulle liste del cdaProprio mentre il consiglio dei ministri approva il nuovo Tuf, arriva il test decisivo per la Legge Capitali, primo passo della controversa riforma voluta dal governo Meloni. Le assemblee di Mps e ... milanofinanza.it Tutto cambia. Non aggrapparti a nessuna idea. Smetti di definirti. Concediti tutte le possibilità di essere, cambia strada ogni volta che lo senti necessario. Ringrazia gli ostacoli, perché divorano i tuoi limiti. A. Jodorowsky - facebook.com facebook Provenzano (Pd): Adesione di tutte le opposizioni a manifestazione pace proposta da Schlein x.com