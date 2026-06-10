I pronostici di mercoledì 10 giugno | amichevoli internazionali e Superettan

Da ilveggente.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì 10 giugno si sono disputate diverse partite, tra cui amichevoli internazionali e incontri del Superettan, il campionato di Serie B svedese. Sono state giocate partite tra squadre di varie nazionalità e anche incontri di campionato svedese. La giornata rappresenta un’ultima fase di preparazione prima dell’inizio dei Mondiali, che si avvicina rapidamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I pronostici di mercoledì 10 giugno, ci sono amichevoli internazionali e partite del Superettan, il campionato svedese di Serie B Il conto alla rovescia per l’inizio dei Mondiali sta per terminare. Il via è previsto per domani con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, ma oggi intanto si continuano a giocare delle amichevoli internazionali: Portogallo-Nigeria, Bolivia-Algeria e Inghilterra-Costa Rica. (Ansa Foto) – IlVeggente.it   Le amichevoli non sono pane per  l’Inghilterra,  almeno guardando l’ultimo periodo. Sì, perché nelle ultime nove gare che la squadra di Tuchel ha giocato senza avere dei punti a disposizione, ha vinto solamente quattro volte. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

i pronostici di mercoled236 10 giugno amichevoli internazionali e superettan
© Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 10 giugno: amichevoli internazionali e Superettan
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FOOTBALL PREDICTIONS TODAY WEDNESDAY 10, JUNE 2026 | BETTING TIPS

Video FOOTBALL PREDICTIONS TODAY WEDNESDAY 10, JUNE 2026 | BETTING TIPS

Notizie e thread social correlati

I pronostici di mercoledì 3 giugno: amichevoli internazionaliMercoledì 3 giugno si sono svolte diverse partite amichevoli internazionali in preparazione ai Mondiali.

I pronostici di martedì 9 giugno: amichevoli, qualificazioni Mondiali Femminili, SuperettanMartedì 9 giugno sono in programma amichevoli internazionali, partite di qualificazione ai Mondiali Femminili e incontri del campionato svedese...

Argomenti più discussi: I pronostici di mercoledì 10 giugno: amichevoli internazionali e Superettan; Pronostici calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by #Pasto22. Quote, comparazione, exchange; Pronostico Varbergs Bois - Norrby IF con quote del match di superettan 10-06-26; I pronostici di martedì 9 giugno: amichevoli, qualificazioni Mondiali Femminili, Superettan.

superettan i pronostici di mercoledìI pronostici di mercoledì 10 giugno: amichevoli internazionali e SuperettanI pronostici di mercoledì 10 giugno, ci sono amichevoli internazionali e partite del Superettan, il campionato svedese di Serie B ... ilveggente.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web