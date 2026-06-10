Mercoledì 10 giugno si sono disputate diverse partite, tra cui amichevoli internazionali e incontri del Superettan, il campionato di Serie B svedese. Sono state giocate partite tra squadre di varie nazionalità e anche incontri di campionato svedese. La giornata rappresenta un’ultima fase di preparazione prima dell’inizio dei Mondiali, che si avvicina rapidamente.

I pronostici di mercoledì 10 giugno, ci sono amichevoli internazionali e partite del Superettan, il campionato svedese di Serie B Il conto alla rovescia per l’inizio dei Mondiali sta per terminare. Il via è previsto per domani con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, ma oggi intanto si continuano a giocare delle amichevoli internazionali: Portogallo-Nigeria, Bolivia-Algeria e Inghilterra-Costa Rica. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Le amichevoli non sono pane per l’Inghilterra, almeno guardando l’ultimo periodo. Sì, perché nelle ultime nove gare che la squadra di Tuchel ha giocato senza avere dei punti a disposizione, ha vinto solamente quattro volte. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 10 giugno: amichevoli internazionali e Superettan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FOOTBALL PREDICTIONS TODAY WEDNESDAY 10, JUNE 2026 | BETTING TIPS

Notizie e thread social correlati

I pronostici di mercoledì 3 giugno: amichevoli internazionaliMercoledì 3 giugno si sono svolte diverse partite amichevoli internazionali in preparazione ai Mondiali.

I pronostici di martedì 9 giugno: amichevoli, qualificazioni Mondiali Femminili, SuperettanMartedì 9 giugno sono in programma amichevoli internazionali, partite di qualificazione ai Mondiali Femminili e incontri del campionato svedese...

Argomenti più discussi: I pronostici di mercoledì 10 giugno: amichevoli internazionali e Superettan; Pronostici calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by #Pasto22. Quote, comparazione, exchange; Pronostico Varbergs Bois - Norrby IF con quote del match di superettan 10-06-26; I pronostici di martedì 9 giugno: amichevoli, qualificazioni Mondiali Femminili, Superettan.

I pronostici di mercoledì 10 giugno: amichevoli internazionali e SuperettanI pronostici di mercoledì 10 giugno, ci sono amichevoli internazionali e partite del Superettan, il campionato svedese di Serie B ... ilveggente.it