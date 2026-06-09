I pronostici di martedì 9 giugno | amichevoli qualificazioni Mondiali Femminili Superettan

Da ilveggente.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 9 giugno sono in programma amichevoli internazionali, partite di qualificazione ai Mondiali Femminili e incontri del campionato svedese Superettan. Tra le amichevoli, si disputano anche incontri come Congo-Cile, che hanno incontrato difficoltà organizzative. Le gare di qualificazione ai Mondiali Femminili proseguono, mentre il campionato svedese si svolge regolarmente.

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I pronostici di martedì 9 giugno, ci sono amichevoli internazionali, le qualificazioni ai Mondiali Femminili e un campionato svedese Continuano le amichevoli di preparazione ai Mondiali, e in alcuni casi – come in questo di Congo-Cile – non senza problemi organizzativi.  In origine si sarebbe dovuta giocare a La Linea de la Concepcion, in Spagna, al confine con Gibilterra, ma la sede è cambiata. Il motivo?  “Prudenza sanitaria”, l’ha definita il sindaco della cittadina iberica che non ha concesso l’autorizzazione a causa dell’epidemia di Ebola che ormai da metà maggio sta affliggendo il paese africano (oltre 400 casi confermati e 62 decessi). La RD del Congo, infatti, sarà una delle ultime selezioni a mettere piedi negli Stati Uniti, dovendo rispettare una quarantena di 21 giorni prima di sbarcare negli USA. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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