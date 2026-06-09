Martedì 9 giugno sono in programma amichevoli internazionali, partite di qualificazione ai Mondiali Femminili e incontri del campionato svedese Superettan. Tra le amichevoli, si disputano anche incontri come Congo-Cile, che hanno incontrato difficoltà organizzative. Le gare di qualificazione ai Mondiali Femminili proseguono, mentre il campionato svedese si svolge regolarmente.

I pronostici di martedì 9 giugno, ci sono amichevoli internazionali, le qualificazioni ai Mondiali Femminili e un campionato svedese Continuano le amichevoli di preparazione ai Mondiali, e in alcuni casi – come in questo di Congo-Cile – non senza problemi organizzativi. In origine si sarebbe dovuta giocare a La Linea de la Concepcion, in Spagna, al confine con Gibilterra, ma la sede è cambiata. Il motivo? “Prudenza sanitaria”, l’ha definita il sindaco della cittadina iberica che non ha concesso l’autorizzazione a causa dell’epidemia di Ebola che ormai da metà maggio sta affliggendo il paese africano (oltre 400 casi confermati e 62 decessi). La RD del Congo, infatti, sarà una delle ultime selezioni a mettere piedi negli Stati Uniti, dovendo rispettare una quarantena di 21 giorni prima di sbarcare negli USA. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilveggente.it - I pronostici di martedì 9 giugno: amichevoli, qualificazioni Mondiali Femminili, Superettan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I pronostici di venerdì 5 giugno: amichevoli internazionali e qualificazioni ai Mondiali femminiliVenerdì 5 giugno si disputano amichevoli internazionali e partite di qualificazione ai Mondiali femminili.

I pronostici di martedì 31 marzo: qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionaliMartedì 31 marzo si svolgono numerosi incontri nel calcio internazionale, tra cui gli spareggi di qualificazione ai Mondiali e diverse partite...

Temi più discussi: Qualificazioni Mondiali, Italia ancora in corsa: 3-0 alla Serbia, il primo posto si decide in Svezia; Pronostico WTA Roland Garros, Chwalinska-Andreeva: la finale che non ti aspetti, Mirra può accorciare il match; Roland Garros, il programma di martedì: via ai quarti. Si parte con Zverev-Jodar; I pronostici di martedì 9 giugno: amichevoli, qualificazioni Mondiali Femminili, Superettan.

Eventi Top Femminili 2026 e Punteggi AA dai Nazionali - Tutti i Paesi reddit

I pronostici di martedì 9 giugno: amichevoli, qualificazioni Mondiali Femminili, SuperettanI pronostici di martedì 9 giugno, ci sono amichevoli internazionali, le qualificazioni ai Mondiali Femminili e un campionato svedese ... ilveggente.it

Le partite di oggi, martedì 9 giugno 2026: torna in campo l’Italia FemminileElenco partite del 9 giugno 2026: Azzurre all'ultima chiamata in Svezia per aggiudicarsi il pass diretto al Mondiale ... calciomagazine.net