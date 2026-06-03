Mercoledì 3 giugno si sono svolte diverse partite amichevoli internazionali in preparazione ai Mondiali. Le gare hanno visto squadre di varie nazionalità affrontarsi in incontri di verifica, senza implicazioni ufficiali. I risultati delle partite sono stati registrati e diffusi dai vari organizzatori e media sportivi. Le partite del 2 giugno si sono svolte il giorno precedente, con incontri simili tra nazionali di diverse regioni.

I pronostici di martedì 2 giugno, ci sono amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali e anche Lussemburgo-Italia Mondiale che, per la terza volta di fila, non vedrà gli Azzurri ai nastri di partenza. Una vergogna assoluta per una nazionale blasonata come l’Italia, che nel suo palmarès conta ben 4 campionati del mondo più 2 Europei. Sebbene i bookmaker vedano l’Italia favorita per il blasone, la mancanza di esperienza internazionale e la spensieratezza della linea verde potrebbero tradursi in una gara molto aperta e ricca di disattenzioni tattiche. Il Lussemburgo, pur avendo chiuso il girone di qualificazione al Mondiale a 0 punti, davanti al proprio pubblico cercherà l’impresa della vita contro una difesa italiana totalmente inedita e priva di rodaggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 3 giugno: amichevoli internazionali

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