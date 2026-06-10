I mezzi russi come la Royal Navy nel ’15-’18 | il camuffamento Dazzle ricompare sul fonte ucraino
Il testo riporta che mezzi militari russi, simili a quelli impiegati dalla Royal Navy tra il 1915 e il 1918, stanno usando il camuffamento Dazzle, recentemente osservato in fonti ucraine. Si tratta di camion e cingolati dipinti con motivi a strisce bianche e nere, progettati per rendere più difficile il riconoscimento e il targeting da parte di droni kamikaze. La tecnica mira a confondere i sistemi di mira e migliorare la sopravvivenza dei veicoli sul campo.
Camion e cingolati dipinti come zebre di ferro per sfuggire alla furia dei droni kamikaze. È una nuova declinazione del camuffamento Dazzle, la verniciatura abbagliante che venne adoperata per la prima volta sulle navi da guerra della prima guerra mondiale, e ora torna sul campo di battaglia ucraino per confondere i droni unidirezionali che possono individuare e ingaggiare autonomamente i loro bersagli, colpendo in profondità dietro la linea del fronte con pesanti ripercussioni sui rifornimenti. Gli schemi mimetici che sono stati notati su diversi mezzi militari dell’esercito russo potrebbero sembrare bizzarri, eppure ricordano proprio lo... 🔗 Leggi su It.insideover.com
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