I mezzi russi come la Royal Navy nel ’15-’18 | il camuffamento Dazzle ricompare sul fonte ucraino

Notizia in breve

Il testo riporta che mezzi militari russi, simili a quelli impiegati dalla Royal Navy tra il 1915 e il 1918, stanno usando il camuffamento Dazzle, recentemente osservato in fonti ucraine. Si tratta di camion e cingolati dipinti con motivi a strisce bianche e nere, progettati per rendere più difficile il riconoscimento e il targeting da parte di droni kamikaze. La tecnica mira a confondere i sistemi di mira e migliorare la sopravvivenza dei veicoli sul campo.