Sotto le onde | la Royal Navy intercetta 3 sottomarini russi

Una nave da guerra della Royal Navy e un velivolo P-8 hanno intercettato tre sottomarini russi nel Nord Atlantico. L'operazione ha impedito loro di condurre attività di ricognizione su infrastrutture sottomarine considerate strategiche. L'evento si è verificato in acque internazionali, con le forze britanniche che hanno monitorato le posizioni dei sommergibili durante le operazioni di sorveglianza. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.

Una nave da guerra della Royal Navy e un velivolo da pattugliamento marittimo P-8 hanno intercettato tre sottomarini russi nel Nord Atlantico, impedendo operazioni di ricognizione su infrastrutture sottomarine vitali. L’operazione, durata oltre un mese, ha coinvolto 500 membri delle forze britanniche impegnati nel monitoraggio costante di un sommergibile classe Akula e di due unità specializzate del Gugi nella zona economica esclusiva del Regno Unito. Sorveglianza costante nell’Atlantico settentrionale. L’attività russa si è concentrata in aree situate oltre le acque territoriali britanniche, all’interno della zona economica esclusiva che si estende fino a 200 miglia nautiche dalla costa o dove si incontrano i confini delle zone di altre nazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sotto le onde: la Royal Navy intercetta 3 sottomarini russi Il folle raid su Gibilterra così dieci SM79 italiani sfidarono la Royal NavyNel giugno 1944 dieci aerosiluranti della Aeronautica Nazionale Repubblicana volarono migliaia di chilometri a pelo d’acqua per colpire Gibilterra... Messina e le Eolie sotto la morsa del maltempo: un camionista sfugge alle ondeViolente mareggiate hanno colpito la provincia di Messina, in Sicilia, causando danni significativi alle infrastrutture costiere e isolando... HMS Iron Duke Faces Off with Russia: Britain’s Seas Are NOT a Playground