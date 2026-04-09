Le autorità russe hanno annunciato di aver condotto un'operazione segreta nel Mar Baltico, coinvolgendo un sottomarino d'attacco della classe Akula e due unità di superficie. Secondo fonti ufficiali, l'intervento ha riguardato il monitoraggio di attività navali straniere, senza fornire dettagli specifici sulle azioni intraprese. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione sulle attività militari nelle acque europee.

Un' operazione segreta che ha coinvolto un sottomarino russo d'attacco classe Akula e due sottomarini associati alla Direzione Generale per la Ricerca sugli Abissi, nota con l’acronimo di GUGI, è stata scoperta dalla Royal Navy, che ha dispiegato unità di superficie per monitorare tutti e tre i sottomarini. Secondo quanto riferisce Londra il sottomarino classe Akula si è ritirato dall'area, mentre i due associati al GUGI, che si ritiene essere direttamente collegato al GRU, l' intelligence militare russa, restano in missione nella zona e sono attualmente monitorati dalle Forze Armate britanniche. Secondo gli uomini di Whitehall, l'obiettivo dei sottomarini di Mosca sarebbe sempre lo stesso: spiare i cavi sottomarini posati nelle profondità delle acque del nord del Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Royal Navy a caccia di sottomarini russi: i cavi nel mirino di Mosca

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