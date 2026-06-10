I lavoratori della cultura in sciopero Venerdì 12 giugno a Milano presidio davanti alla Pinacoteca di Brera

Da ilgiorno.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 12 giugno, i lavoratori della cultura si fermeranno e si riuniranno in presidio davanti alla Pinacoteca di Brera a Milano. La protesta riguarda principalmente il lavoro somministrato, autonomo e precario. La manifestazione si svolge in un giorno in cui si prevede una mobilitazione più ampia nel settore culturale. La presenza dei lavoratori si concentrerà nel centro della città, davanti a uno dei principali musei della zona.

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Milano, 10 giugno 2026 – I lavoratori della cultura incrociano le braccia contro  il lavoro somministrato, autonomo o precario, venerdì 12 giugno. La Funzione Pubblica Cgil e il sindacato degli atipici Nidil Cgil vedranno un presidio regionale davanti alla Pinacoteca di Brera, dalle 10 alle 12, e un presidio territoriale a Brescia, di fronte al Capitolium, in piazza del Foro dalle 10.30 alle 12. A Mantova sarà svolto un volantinaggio, alle 10, in Piazza Sordello. La mobilitazione "riguarda l'intera giornata e coinvolge il personale del ministero della Cultura, le lavoratrici e i lavoratori con contratto Federculture e chi opera nella filiera culturale" da atipico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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