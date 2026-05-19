Sciopero e presidio davanti al magazzino Kamila | Da mesi un terzo del carico di lavoro 90 lavoratori a rischio

Da parmatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi davanti ai cancelli di un magazzino di Parma si sono svolti uno sciopero e un presidio organizzati dai lavoratori, che protestano contro le condizioni di lavoro e la riduzione delle attività. La manifestazione ha coinvolto circa 90 persone, che da mesi segnalano un calo di circa un terzo del carico di lavoro. La protesta si è svolta in risposta alle preoccupazioni dei dipendenti riguardo alle conseguenze di questa situazione sulla loro occupazione e sui loro turni.

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Sciopero e presidio davanti ai cancelli del magazzino Kamila di via Industria a Parma per denunciare la situazione relativa ai 90 lavoratori della struttura.  “Come Adl Cobas insieme ai lavoratori preoccupati per il loro futuro - si legge in una nota - abbiamo proclamato uno sciopero di tre ore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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