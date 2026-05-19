Sciopero e presidio davanti al magazzino Kamila | Da mesi un terzo del carico di lavoro 90 lavoratori a rischio

Oggi davanti ai cancelli di un magazzino di Parma si sono svolti uno sciopero e un presidio organizzati dai lavoratori, che protestano contro le condizioni di lavoro e la riduzione delle attività. La manifestazione ha coinvolto circa 90 persone, che da mesi segnalano un calo di circa un terzo del carico di lavoro. La protesta si è svolta in risposta alle preoccupazioni dei dipendenti riguardo alle conseguenze di questa situazione sulla loro occupazione e sui loro turni.

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