Anche Mercedes annuncia che realizzerà veicoli militari, seguendo l’esempio di Volkswagen. La decisione arriva in un contesto in cui la guerra in Ucraina sta portando a un cambiamento nelle tecnologie dei droni e spinge le case automobilistiche tedesche a considerare il settore della difesa come un’opportunità di business. La produzione di veicoli militari si aggiunge così alla gamma di settori in cui i grandi dell’auto stanno investendo.

La guerra in Ucraina sta rivoluzionando le tecnologie dei droni e l'industria automobilistica tedesca guarda sempre più al settore della difesa come possibile area di crescita. Dopo Volkswagen, anche Mercedes-Benz sarebbe pronta a entrare nel mercato dei sistemi anti-drone. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Mercedes-Benz collaborerà con la startup di Monaco Tytan Technologies, specializzata nello sviluppo di droni intercettori autonomi guidati dall'intelligenza artificiale. Le due aziende sarebbero in procinto di firmare una dichiarazione d'intenti, riferiscono al quotidiano due persone a conoscenza del dossier. Nel progetto, Mercedes dovrebbe fornire i veicoli per un sistema mobile di difesa anti-drone denominato “Drone Defender”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I giganti dell'auto si convertono alle armi: dopo Volkswagen, anche Mercedes produrrà veicoli militari

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