Svolta Volkswagen per salvare la fabbrica in Sassonia Produrrà componenti di Iron Dome anche camion per trasportare missili

Volkswagen ha annunciato una nuova strategia per salvare lo stabilimento in Sassonia, prevedendo la produzione di componenti destinati al sistema di difesa Iron Dome. La produzione comprenderà anche camion specifici per il trasporto di missili. La decisione si inserisce in un piano volto a mantenere l’attività dello stabilimento e a diversificare la gamma di prodotti realizzati nello stabilimento tedesco.

Roma, 26 marzo 2026 – Basta aprire qualsiasi libro di storia per ricordare che Volkswagen – la casa automobilistica che, secondo le intenzioni di Adolf Hitler, avrebbe dovuto produrre le “vetture del popolo” - cominciò la sua esistenza nel 1939, all’indomani dello scoppio della seconda guerra mondiale: la prima vettura rilasciata fu la Kubelwagen, ovvero la versione militare della famigerata “macchina del popolo”. Il conflitto aveva portato, infatti, all’immediata conversione bellica di tutta la produzione civile. Chiudendo il libro di storia e tornando ai giorni nostri, fa riflettere quanto svelato ieri dal Financial Times, che ha citato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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