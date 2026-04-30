Negli ultimi mesi, le case automobilistiche tedesche hanno registrato una diminuzione nei volumi di produzione e vendita. La concorrenza proveniente dalla Cina si è intensificata, esercitando una pressione crescente sui margini di profitto delle aziende. Questa situazione sta mettendo a dura prova la capacità di alcune delle principali marche nazionali di mantenere le performance passate, con effetti visibili sui risultati finanziari e sulla strategia futura.

Volumi produttivi e di vendita in calo, pressioni competitive (cinesi) senza precedenti e margini di profitto troppo risicati. È la tempesta perfetta che sta colpendo i pilastri dell’industria tedesca. Per Oliver Blume, ad della Volkswagen, “le sovraccapacità produttive non sono sostenibili a lungo termine per VW. Nell’attuale contesto di mercato e nel panorama competitivo, la pianificazione dei volumi del passato non è più realistica”. Considerazioni rilasciate a Manager Magazine e che delineano un quadro di profonda discontinuità col passato dell’azienda, fatto di costanti rincorse ai record di produzione. Per Blume l’ultimo anno...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Germania dell’auto fatica a stare al passo. I casi Volkswagen e Mercedes

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