Conceicao Juve addio a giugno? Un club fa sul serio per il portoghese I dettagli della possibile trattativa

Il Liverpool sta considerando l’acquisto di un allenatore portoghese per la prossima stagione, con l’obiettivo di sostituire l’attaccante egiziano. La società sta avviando trattative con il tecnico, che attualmente lavora in Italia, e sta valutando le possibilità di un trasferimento. La decisione potrebbe arrivare entro la fine del mese, mentre le parti coinvolte stanno negoziando i dettagli.

Conceicao Juve, il Liverpool pensa al portoghese per sostituire Salah nel prossimo calciomercato. I bianconeri non chiudono la porta. Il calciomercato europeo è pronto a infiammarsi dopo l’annuncio ufficiale del divorzio tra Momo Salah e il Liverpool. L’addio dell’egiziano a fine stagione non rappresenta solo la fine di un’era ad Anfield, ma l’inizio di un effetto domino internazionale che potrebbe coinvolgere direttamente la Serie A. I “Reds” sono infatti alla ricerca di un erede all’altezza e i radar del club inglese si sono posati con decisione sul talento di Conceicao. Il Liverpool non sembra intenzionato a badare a spese per sostituire il suo fuoriclasse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, addio a giugno? Un club fa sul serio per il portoghese. I dettagli della possibile trattativa Articoli correlati Lookman, possibile addio all’Atalanta: questo club vuole il giocatore accostato alla Juve. I dettagli della possibile trattativadi Redazione JuventusNews24Lookman, il nigeriano continua ad essere il primo obiettivo per l’attacco del Galatasaray. Cabal Juve, addio possibile a gennaio: un club dall’estero fa sul serio per il terzino. Tutte le novitàCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Juve-Roma, Del Piero in campo con maglia dedicata a lui: Che emozione Contenuti e approfondimenti su Conceicao Juve Temi più discussi: Perin-Conceicao-Yildiz: azione da manuale del calcio, Juve avanti contro il Sassuolo; Juventus-Sassuolo 1-1, le pagelle: Conceicao ispirato (6,5). Bremer disorientato (5,5). Erroraccio Locatelli (5); Conceiçao insieme a Yildiz si sta prendendo la Juve: lo dicono i numeri; Andrea Ajello. Conceicao, la Juve che non molla: Strada ancora lunga, sappiamo su cosa lavorareL'esterno commenta la prova dei bianconeri al termine della partita col Sassuolo: Lavoro tanto per far uscire le mie qualità ... tuttosport.com Juventus a -3 dal Como, ma Conceiçao carica l'ambiente: Crederci sempre, fino alla fineLa corsa al quarto posto si complica, ma in casa Juventus non c’è alcuna intenzione di arrendersi. Il pareggio contro il Sassuolo ha fatto. tuttomercatoweb.com UNA MAGIA PER CONCEICAO Piovono apprezzamenti per l’esterno della Juve da parte di Bergomi Di Canio, a “Sky Calcio Club” CHE NE PENSATE #Juventus #Conceicao #SpazioJ - facebook.com facebook “Il mercato #Juve è iniziato. Conceicao Avevo una fidanzata che faceva come lui” x.com