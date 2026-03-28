Retegui vuole tornare in Italia il Milan fa sul serio ma deve abbassare le cifre Le ultime novità e la posizione della Juve

Retegui ha manifestato l’intenzione di tornare in Italia e il Milan ha mostrato interesse per l’attaccante. Tuttavia, il club rossonero deve negoziare con il club di appartenenza per ridurre il costo del cartellino. La Juventus ha aggiornato la propria posizione, senza comunque essere coinvolta nelle trattative attuali. Le trattative tra i club continuano per definire i dettagli dell’operazione.

Retegui vuole tornare in Italia e il Milan fa sul serio, ma deve abbassare le cifre per il cartellino. Vediamo le ultime news e la posizione della Juve. Al centro dei rumors di calciomercato degli ultimi giorni c’è un ex bianconero, Moise Kean. Nonostante l’interesse dei rossoneri, l’operazione appare complessa. MERCATO JUVE LIVE Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tmw, l’approdo del centravanti al Milan è reso difficile da una clausola rescissoria di 62 milioni di euro, valida per la prima metà di luglio. Inoltre, non è scontata la volontà della punta di lasciare il club viola, dove ha trovato continuità e centralità nel progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Premesso che questa rimane una considerazione personale e che ognuno può pensarla come vuole. E che l’avvento in azzurro di #PioEsposito non c’entra nulla. Io #Retegui nella nostra Nazionale non l’ho mai visto di buon occhio, sin dai primi tempi. Innanz - facebook.com facebook

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