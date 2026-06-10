Una influencer ha sfoggiato un paio di capri pants mentre si trovava in città. I pantaloni, di taglio cropped e a vita alta, sono stati abbinati a una maglietta semplice e scarpe da ginnastica bianche. La scelta di outfit casual e pratico ha attirato l’attenzione di molti passanti, che hanno notato il look informale ma curato. La presenza di questo capo tra le tendenze di stagione ha alimentato discussioni tra gli appassionati di moda.

Ci sono tendenze che conquistano tutti al primo sguardo e altre che continuano a dividere stagione dopo stagione. I capri pants appartengono senza dubbio alla seconda categoria. Amati da alcune fashion addicted e guardati con sospetto da altre, i pantaloni al polpaccio sono ormai una presenza fissa nelle collezioni e nello street style. A ricordarcelo è Giulia Salemi, che ha scelto proprio questo capo per un look minimalista e contemporaneo condiviso sui social. Giulia Salemi sceglie i capri pants in versione minimal. Giulia Salemi, in questi look ha sicuramente applicato la regola del del “less is more”. Nelle immagini condivise sui social, l’influencer punta infatti su una palette monocromatica che lascia parlare le linee dell’outfit senza bisogno di effetti speciali. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - I capri pants restano il trend più discusso: Giulia Salemi li indossa così

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