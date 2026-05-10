Capri pants mania | il tanto criticato pinocchietto anni Duemila è tornato di moda ma guai a chiamarlo così

Negli ultimi mesi, i pantaloncini corti chiamati Capri pants sono tornati in auge, portando con sé un ricordo degli anni Duemila. Questi capi, una volta considerati simbolo di uno stile preciso, stanno conquistando nuovamente le vetrine e le strade, anche se il loro nome non viene più usato con facilità. La loro presenza suscita reazioni contrastanti tra chi li apprezza e chi li critica.

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