I Blink-182 hanno lasciato indizi sui loro social che suggeriscono il rilascio di una edizione speciale per il 25esimo anniversario dell’album “Take Off Your Pants and Jacket”. Non sono stati forniti dettagli ufficiali, ma l’attività sui loro profili social ha alimentato le speculazioni tra i fan. Finora, non ci sono annunci ufficiali riguardo a contenuti o date di uscita.

C’è fermento dietro ai social dei Blink-182: il trio sembra si stia preparando a celebrare il 25esimo anniversario di Take Off Your Pants and Jacket. Il gruppo pop-punk ha scatenato speculazioni tra i fan questa settimana dopo aver condiviso sui social media l’iconica copertina dell’album insieme a un link che invitava i fan a registrarsi per maggiori informazioni. Anche se la band non ha ancora rivelato esattamente cosa è previsto, la tempistica punta direttamente al 12 giugno, giorno che nel 2001 ha visto la release del quarto lavoro in studio della band. Take Off Your Pants And Jacket ha segnato un’importante svolta commerciale per i Blink-182. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Blink 182 pubblicheranno una speciale edizione per il 25esimo anniversario dell’album “Take Off Your Pants And Jacket”? Gli indizi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli Smashing Pumpkins celebrano l’anniversario dell’album “Gish”Gli Smashing Pumpkins hanno annunciato un tour che partirà a settembre per festeggiare l’anniversario dell’album “Gish”.

VitignoItalia celebra il 20esimo anniversario: al via a Napoli un’edizione specialeA Napoli si apre un’edizione speciale di VitignoItalia, che quest’anno festeggia i vent’anni.

I Blink 182 pubblicheranno una speciale edizione per il 25esimo anniversario dell’album Take Off Your Pants And Jacket? Gli indiziC’è fermento dietro ai social dei Blink-182: il trio sembra si stia preparando a ... msn.com

Blink-182: un misterioso post anticipa qualcosa per i 25 anni di Take Off Your Pants and Jacket. Tutti i dettagliLa band sembra pronta a celebrare in grande uno dei dischi più amati della loro carriera, quello con First Date, Stay Together for the Kids e Anthem Pt. 2. virginradio.it