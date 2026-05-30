MILANO - Gli Smashing Pumpkins celebrano l’anniversario dell’album Gish con un tour che partirà a settembre e due nuove versioni in vinile. Prima che gli Smashing Pumpkins fossero la band iconica, vincitrice di un GRAMMY® Award, che ha definito una generazione e che i fan conoscono e amano da decenni, erano un giovane gruppo che cercava di farsi strada nella vivace scena rock dei primi anni '90. Trentacinque anni fa, gli Smashing Pumpkins si presentarono al mondo con Gish, un album di debutto che sarebbe diventato uno dei dischi più importanti dei primi anni '90. Per celebrare il 35° anniversario dell'album, sono disponibili... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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