VitignoItalia celebra il 20esimo anniversario | al via a Napoli un’edizione speciale

A Napoli si apre un’edizione speciale di VitignoItalia, che quest’anno festeggia i vent’anni. La manifestazione, dedicata ai vini e ai territori vitivinicoli italiani, torna dopo una pausa e si svolge nel capoluogo campano. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti nel settore enologico in Italia, attirando professionisti e appassionati da tutto il paese. La rassegna si terrà nei giorni previsti e coinvolge numerosi produttori e operatori del settore.

E’ il grande ritorno di VitignoItalia: Napoli si prepara a celebrare i vent'anni del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, un compleanno importante per quello che è riconosciuto come uno dei grandi eventi del panorama enologico nazionale. E lo fa in grande stile, con oltre 200.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Torna VitignoItalia, Napoli celebra i 20 anni del Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italianiE’ il grande ritorno di VitignoItalia: Napoli si prepara a celebrare i vent’anni del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, un... Il Carnevale della Romagna celebra il 140esimo anniversario, corteo speciale composto da 140 bambini e ragazzi“Protagonista della sfilata - informa una nota - sarà il suggestivo ‘carro-torta’, simbolo dell’anniversario, accompagnato da un corteo davvero...