I becchini della storia | la furia profanatrice di Sanchez sulla Valle de los Caídos

Notizia in breve

Il 10 giugno, un gruppo di lavoratori funerari ha danneggiato alcuni monumenti nella Valle de los Caídos. L’azione ha coinvolto la distruzione di elementi architettonici e simbolici del sito, noto per essere un monumento storico e commemorativo. Non sono stati segnalati feriti. La polizia ha avviato un’indagine per identificare gli autori e accertare le motivazioni dell’atto. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento.