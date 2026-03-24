Sin Fronteras – Homenaje a Los Panchos y la época de los tríos

Venerdì 1 maggio il Pasquino Art Center di Trastevere ospita , un viaggio musicale dedicato al trio latino-americano più celebre di sempre e all’epoca d’oro dei grandi tríos.Lo spettacolo è un omaggio a Los Panchos, protagonisti indiscussi della scena musicale tra gli anni ’40, ’50 e ’60, il cui repertorio è entrato nell’immaginario collettivo mondiale anche grazie al cinema di quegli anni. Brani come “Historia de un amor”, “Sin ti”, “Piel canela”, “Perfidia” e “¿Quién será?” sono diventati simboli intramontabili della canzone romantica latinoamericana. Sin Fronteras si presenta nella formazione originale in trio, ricreando fedelmente il suono tipico de Los Panchos, frutto di un attento e rigoroso lavoro di ricerca timbrica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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