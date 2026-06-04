Un senatore statunitense ha commemorato l'anniversario dei fatti di Tienanmen, suscitando la reazione ufficiale di Pechino, che ha definito l'atto una distorsione della storia. Le tensioni tra i due paesi si sono riaccese quasi un mese dopo la visita di un ex presidente americano in Cina. La risposta cinese si è concentrata sulla condanna della commemorazione, senza ulteriori commenti pubblici sul tema.

Le ultime tensioni tra Stati Uniti e Cina, a quasi un mese di distanza dalla visita di Donald Trump a Pechino, riguardano l'anniversario dei fatti di Tienanmen. È successo che il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha diffuso una nota per commemorare il 4 giugno del 1989. Non una data qualunque ma il giorno del famigerato massacro di Tienanmen quando, 37 anni fa, "il Partito Comunista Cinese ordinò alle proprie truppe di attaccare migliaia di manifestanti pacifici all'interno e nei dintorni di Piazza Tienanmen". Non è mancata la secca replica della Cina, dove qualsiasi accenno a questo episodio è ancora un tabù e l'argomento è pesantemente censurato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tensioni Usa-Cina, Rubio commemora Tienanmen. La furia di Pechino: "Distorsione della storia"

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China Rebukes Rubio Over Tiananmen Comments, Urges US To Stop Interference | APT

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