Hypercar Alpine | ricerca un nuovo partner -2026

L'azienda sta cercando un nuovo partner per il progetto Hypercar, con l’obiettivo di trovare un sostituto dopo il 2026. Si sta valutando come modificare la vettura A424 per adattarla a un marchio diverso. I dettagli su chi potrebbe entrare nel programma e le possibili modifiche alla vettura non sono ancora stati ufficializzati. La ricerca di un nuovo partner riguarda principalmente la continuità del progetto e l’eventuale rinnovamento del marchio.

? Punti chiave? In Breve Il futuro dell’Alpine Hypercar: la sfida per mantenere vivo il progetto oltre il 2026. Il programma Hypercar di Alpine affronta una fase decisiva con la conclusione del campionato mondiale endurance prevista per la fine del 2026. L’attuale operazione guidata da Signatech punta a trovare un nuovo produttore che possa subentrare e garantire la continuità tecnica della vettura A424. Philippe Sinault, alla guida della struttura, sta lavorando intensamente per costruire uno scenario che permetta al team di non smantellare le proprie risorse operative. La 94ª edizione delle 24 Ore di Le Mans rappresenta un momento di passaggio fondamentale per la scuderia francese. Sebbene l’attenzione immediata sia focalizzata esclusivamente sulla sfida francese, la priorità assoluta rimane la salvaguardia del progetto a lungo termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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