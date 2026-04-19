All’autodromo di Imola si svolge questa domenica una tappa del Campionato Mondiale Endurance, con le vetture pronte per le qualifiche in vista della gara di 6 ore. La competizione vede coinvolte diverse vetture in categoria Hypercar, tra cui l’Alpine che si presenta come una delle principali avversarie del team Ferrari. La giornata si concentra sulle prove ufficiali, momento decisivo per determinare la griglia di partenza.

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospita questo fine settimana una tappa fondamentale del Campionato Mondiale Endurance, con le vetture che si preparano oggi, domenica 19 aprile 2026, alla sessione di qualifica per la sfida delle 6 Ore. Dopo le prove libere di venerdì, che hanno permesso di testare i rapporti di forza in pista, l’attenzione si sposta sulla determinazione delle posizioni di partenza, con la classe Hypercar chiamata a scendere in pista nel pomeriggio. I nuovi equilibri tecnici dopo le prime sessioni di prova. Il venerdì all’Autodromo di Imola ha offerto uno spaccato chiaro della competitività attuale, specialmente considerando l’introduzione di un elemento di novità regolamentare: la decisione di FIA e ACO di non rendere più pubblici i dati relativi al Balance of Performance (BoP).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WEC Imola: sfida tra Hypercar, l’Alpine sfida il dominio Ferrari

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