Wec a Imola è subito spettacolo | Hypercar in un fazzoletto Alpine precede Toyota e Ferrari

All'autodromo di Imola, la competizione tra le hypercar ha preso il via con grande intensità, con un' Alpine che si è posizionata davanti a Toyota e Ferrari. Sin dalle prime ore della giornata, il circuito e le strade circostanti si sono riempiti di tifosi e appassionati, creando un’atmosfera vibrante e caratterizzata da una presenza massiccia di pubblico. La gara si sta svolgendo sotto gli occhi di numerosi spettatori che seguono ogni movimento delle vetture.

Non è solo una gara, è un pellegrinaggio. Sin dalla prima mattinata, l'autodromo Enzo e Dino Ferrari e il centro storico si sono trasformati in una marea rossa. La "6 Ore di Imola", tappa inaugurale del Mondiale Endurance (Wec), ha riacceso una miccia che non si è mai spenta: quella del cuore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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