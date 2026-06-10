In Olanda, i tifosi si sono lamentati perché gli Orange alloggiano in hotel di lusso, mentre altri si aspettavano sistemazioni diverse. La squadra ha dormito in un hotel a quattro stelle e continuerà così anche nella prima fase della competizione. Koeman ha commentato che si poteva fare meglio, senza specificare ulteriori dettagli. La protesta si è concentrata sulle sistemazioni, considerate troppo costose o inappropriate.

Non è ancora cominciato ma è già accompagnato da una scia di polemiche. Il Mondiale più ricco di sempre è destinato ad alimentare controversie quotidiane, a ogni livello. La più recente riguarda le strutture che ospiteranno le squadre nelle varie città. E c’è già il primo scontento, Ronald Koeman, sbarcato martedì pomeriggio all’hotel Cascade di Kansas City in vista del debutto di domenica contro il Giappone. La sua Olanda aveva dormito in un albergo 4 stelle ritenuto poco confortevole a New York, in occasione dell’amichevole con l’Uzbekistan, e il ct non ha perso l’occasione di sottolineare il malumore della truppa: "Diciamo che si poteva fare meglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hotel di lusso per tutti? Macché, l'Olanda protesta. Koeman si lamenta: "Si poteva fare meglio"

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