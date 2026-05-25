Elezioni Senigallia Dario Romano | Ringrazio tutti più di così non si poteva fare

Notizia in breve

Durante le elezioni comunali a Senigallia, Dario Romano ha ringraziato i sostenitori e commentato il risultato, affermando che non si poteva fare di più. Il risultato ha confermato la riconferma dell’attuale sindaco alla guida della città. Romano ha scritto che il risultato delle urne ha consegnato a Olivetti la vittoria e la conferma della sua posizione.