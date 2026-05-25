Elezioni Senigallia Dario Romano | Ringrazio tutti più di così non si poteva fare
Durante le elezioni comunali a Senigallia, Dario Romano ha ringraziato i sostenitori e commentato il risultato, affermando che non si poteva fare di più. Il risultato ha confermato la riconferma dell’attuale sindaco alla guida della città. Romano ha scritto che il risultato delle urne ha consegnato a Olivetti la vittoria e la conferma della sua posizione.
«Il risultato delle elezioni comunali - scrive Dario Romano - consegna a Massimo Olivetti la riconferma alla guida della città. A lui rivolgo gli auguri di buon lavoro, nell’interesse di tutta Senigallia. Da parte mia resta soprattutto un enorme sentimento di gratitudine. Voglio ringraziare una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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